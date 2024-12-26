هجمات إسرائيلية على مطار صنعاء والحديدة في اليمن

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مطار صنعاء والحديدة الدولي في اليمن.

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وأضافت وسائل الإعلام، أن قرابة 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.