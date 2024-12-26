هجمات إسرائيلية على مطار صنعاء والحديدة في اليمن

وأضافت وسائل الإعلام، أن قرابة 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.
وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات على ميناء الحديدة، ومحطة كهرباء رأس كثيب شمال مدينة الحديدة.
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