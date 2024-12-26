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هجمات إسرائيلية على مطار صنعاء والحديدة في اليمن

نيران مندلعة في مدينة الحديدة الساحلية في اليمن
نيران مندلعة في مدينة الحديدة الساحلية في اليمن
الخميس، 26-12-2024 05:59 م

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مطار صنعاء والحديدة الدولي في اليمن.

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وأضافت وسائل الإعلام، أن قرابة 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.


وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات على ميناء الحديدة، ومحطة كهرباء رأس كثيب شمال مدينة الحديدة.

 
gnews

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