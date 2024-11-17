هجمات روسية تهز أوكرانيا وبولندا تستنفر

وأعلن وزير الخارجية الأوكرانية أندريه سيبيغا اليوم أن بلاده "تتعرض لإحدى أوسع الهجمات الجوية الروسية، بعد استهداف منشآت للطاقة في البلاد".
وقال سيبيغا "شنت روسيا واحدة من أوسع الهجمات الجوية.. طائرات مسيرة وصواريخ ضد مدن مسالمة ومدنيين نائمين ومنشآت حيوية".
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على أهداف في عدة أنحاء في أوكرانيا.
وذكرت السلطات أن النيران اندلعت في مبنيين سكنيين في العاصمة كييف. كما أعلنت السلطات وقوع انفجارات في زاباروجيا ودنيبرو وكريفي ريه وأوديسا.
وأوضح شهود عيان أن انفجارات دوت في مدينة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا وميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرات من غارات جوية لكل البلاد، لكن نطاق الهجوم لم يتضح بعد.
الجزيرة
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