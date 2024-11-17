هجمات روسية تهز أوكرانيا وبولندا تستنفر

الوكيل الإخباري- هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أخرى، مما دفع بولندا إلى التسريع بإرسال طائرات لمجالها الجوي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بعد أن قالت الدولتان إن هجوما صاروخيا روسيا يجري في ذلك الوقت.



وأعلن وزير الخارجية الأوكرانية أندريه سيبيغا اليوم أن بلاده "تتعرض لإحدى أوسع الهجمات الجوية الروسية، بعد استهداف منشآت للطاقة في البلاد".



وقال سيبيغا "شنت روسيا واحدة من أوسع الهجمات الجوية.. طائرات مسيرة وصواريخ ضد مدن مسالمة ومدنيين نائمين ومنشآت حيوية".



وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على أهداف في عدة أنحاء في أوكرانيا.



وذكرت السلطات أن النيران اندلعت في مبنيين سكنيين في العاصمة كييف. كما أعلنت السلطات وقوع انفجارات في زاباروجيا ودنيبرو وكريفي ريه وأوديسا.



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