الأحد 2026-06-14 12:21 م

هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران

هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران
هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران
 
الأحد، 14-06-2026 11:36 ص
الوكيل الإخباري-   قال المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران إن هجوما إلكترونيا عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية، دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء.اضافة اعلان


ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأحد عن المجلس قوله إن الهجوم استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات تستخدمها بنوك "ملي" ( الوطني)، و"تجارت"، و"صادرات"، و"تنمية الصادرات" الإيراني.

وكانت بنوك إيرانية أعلنت – أمس السبت – عن تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت على تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية.
 
 


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