هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأحد عن المجلس قوله إن الهجوم استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات تستخدمها بنوك "ملي" ( الوطني)، و"تجارت"، و"صادرات"، و"تنمية الصادرات" الإيراني.
وكانت بنوك إيرانية أعلنت – أمس السبت – عن تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت على تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية.
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