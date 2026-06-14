هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران

11:36 ص

الوكيل الإخباري- قال المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران إن هجوما إلكترونيا عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية، دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء. اضافة اعلان





ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأحد عن المجلس قوله إن الهجوم استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات تستخدمها بنوك "ملي" ( الوطني)، و"تجارت"، و"صادرات"، و"تنمية الصادرات" الإيراني.



وكانت بنوك إيرانية أعلنت – أمس السبت – عن تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت على تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية.









