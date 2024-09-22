 
الأحد 2024-09-22 11:34 م
 
 

هجوم بالمسيرات من العراق يستهدف الجولان وغور الأردن

مسيرات
الطائرات المسيرة
الأحد، 22-09-2024 10:14 م

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام عراقية إن هجوما بالمسيرات مصدره العراق استهدف الجولان المحتل.

اضافة اعلان


وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن دوي صفارات الإنذار سمع قبل قليل جنوب مرتفعات الجولان.

 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : تحذير من خطر تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات صباح الاثنين

الحنيطي يفتتح مدرسة الفيصلية الأساسية للبنين

أخبار محلية رئيس الأركان يفتتح مدرسة الفيصلية الأساسية للبنين في لواء الموقر

مسيرات

عربي ودولي هجوم بالمسيرات من العراق يستهدف الجولان وغور الأردن

وزارة الخارجية

أخبار محلية الخارجية : لا زال العمل مستمرا للافراج عن المعتقلين النعيمات والعودات

صورة من اللقاء

خاص بالوكيل بعد ظهوره الصادم .. ايعاز حكومي بشأن حسين دعيبس !

مستشفيات في شمال إسرائيل

فلسطين الاحتلال يأمر مستشفياته في الشمال بالعمل من منشآت آمنة

تبديل وحدات الإنارة وتركيب أخرى موفرة للطاقة

أخبار محلية بلدية الكرك تواصل تبديل وحدات الإنارة وتركيب أخرى موفرة للطاقة

منازل مدمرة في قطاع غزة

فلسطين توقف خدمات الإنترنت في خان يونس ودير البلح



 


الأكثر مشاهدة