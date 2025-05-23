هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية يؤدي لإصابة 12 شخصًا

ووقع الحادث على الرصيفين 13 و14 لمحطة هامبورغ المركزية في حوالي الساعة السادسة مساءً بحسب متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية الذي وصف ما جرى بأنه كان "عملية كبيرة"، وفق ما نقلت قناة يورونيوز الأوروبية.
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