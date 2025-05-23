هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية يؤدي لإصابة 12 شخصًا

الوكيل الإخباري- أُصيب 12 شخصًا على الأقل في هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية، ثلاثة منهم على الأقل في حالة خطيرة، وألقي القبض على شخص واحد.

اضافة اعلان