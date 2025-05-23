الجمعة 2025-05-23 11:26 م
 

هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية يؤدي لإصابة 12 شخصًا

هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية
هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية
 
الجمعة، 23-05-2025 10:36 م

الوكيل الإخباري-    أُصيب 12 شخصًا على الأقل في هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية، ثلاثة منهم على الأقل في حالة خطيرة، وألقي القبض على شخص واحد.

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ووقع الحادث على الرصيفين 13 و14 لمحطة هامبورغ المركزية في حوالي الساعة السادسة مساءً بحسب متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية الذي وصف ما جرى بأنه كان "عملية كبيرة"، وفق ما نقلت قناة يورونيوز الأوروبية.

 
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