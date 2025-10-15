هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية

وأكد المصدر العسكري أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت معظم المسيرات.
وأفاد شهود من سكان أم درمان عن رؤية مسيرات تحلق في سماء المدينة منذ الساعات الأولى للصباح وسماع أصوات انفجارات عالية من جهة الشمال.
وهاجمت طائرات مسيرة الخرطوم الثلاثاء متسببة في مقتل عنصرين من "درع السودان"، بحسب ما أعلنت المجموعة المسلحة المتحالفة مع الجيش.
واستهدفت مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع مواقع تابعة للجيش ومنشآت حيوية الشهر الماضي.
