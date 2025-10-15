هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية

الوكيل الإخباري- هاجمت طائرات مسيرة العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، متسببة بوقوع انفجارات، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وشهود.



وأكد المصدر العسكري أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت معظم المسيرات.

