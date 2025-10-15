الأربعاء 2025-10-15 12:19 م
 

هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية

تصاعد الدخان في سماء الخرطوم
تصاعد الدخان في سماء الخرطوم
 
الأربعاء، 15-10-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   هاجمت طائرات مسيرة العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، متسببة بوقوع انفجارات، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وشهود.

وأكد المصدر العسكري أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت معظم المسيرات.

وأفاد شهود من سكان أم درمان عن رؤية مسيرات تحلق في سماء المدينة منذ الساعات الأولى للصباح وسماع أصوات انفجارات عالية من جهة الشمال.

وهاجمت طائرات مسيرة الخرطوم الثلاثاء متسببة في مقتل عنصرين من "درع السودان"، بحسب ما أعلنت المجموعة المسلحة المتحالفة مع الجيش.

واستهدفت مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع مواقع تابعة للجيش ومنشآت حيوية الشهر الماضي.

 
 
