هجوم بمسيرات على السفارة الأميركية في بغداد

الوكيل الإخباري- قالت مصادر أمنية في وقت مبكر الأربعاء إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف السفارة الأميركية في بغداد، وسُمع دوي انفجار في المنطقة.

اضافة اعلان



ونقلت فراس برس عن شهود عيان قرب السفارة، أن دخانا يتصاعد بعد سماعه دوي انفجار.