الأربعاء 2026-03-18 02:23 م

هجوم بمسيرات على السفارة الأميركية في بغداد

بغداد
الأربعاء، 18-03-2026 03:54 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر أمنية في وقت مبكر الأربعاء إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف السفارة الأميركية في بغداد، وسُمع دوي انفجار في المنطقة.

ونقلت فراس برس عن شهود عيان قرب السفارة، أن دخانا يتصاعد بعد سماعه دوي انفجار.


وقال مسؤول أمني إن مسيّرة أصابت السفارة بشكل مباشر"، دون أن يوضح ما إذا كانت هناك أضرار.

 
 


