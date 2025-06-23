الإثنين 2025-06-23 04:34 ص
 

هجوم جوي إسرائيلي يستهدف موقع عسكري إيراني

هجوم جوي إسرائيلي يستهدف موقع بارشين العسكري
ارشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 02:54 ص

الوكيل الإخباري-   قال موقع نور نيوز الإيراني ان هجوم جوي إسرائيلي يستهدف موقع بارشين العسكري جنوب شرقي إيران.

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وأضاف ان أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في مركز طهران ومدينة كرج غربي العاصمة.

 
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