هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

07:36 ص

الوكيل الإخباري- تتعرض كييف لهجوم جوي روسي واسع النطاق فجر الخميس، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار مضاد للطائرات.





وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو "العدو يهاجم كييف بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية" داعيا السكان عبر تلغرام إلى الاحتماء.



وسمع دوي انفجارات مدوية في المدينة، وشوهد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.



وبعد هدنة لثلاثة أيام أقرت بمناسبة الاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية، استؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية ليل الاثنين - الثلاثاء.





