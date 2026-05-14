الخميس 2026-05-14 08:13 ص

هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف
ارشيفية
 
الخميس، 14-05-2026 07:36 ص
الوكيل الإخباري-   تتعرض كييف لهجوم جوي روسي واسع النطاق فجر الخميس، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار مضاد للطائرات.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو "العدو يهاجم كييف بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية" داعيا السكان عبر تلغرام إلى الاحتماء.

وسمع دوي انفجارات مدوية في المدينة، وشوهد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وبعد هدنة لثلاثة أيام أقرت بمناسبة الاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية، استؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية ليل الاثنين - الثلاثاء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

فلسطين الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) والرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان

هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

عربي ودولي هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم

عربي ودولي محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم

https://www.hala.jo/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9/

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تشييع جثمان

أخبار محلية الأمن ينعى الملازم أول أحمد عرفة

طقس دافئ ورياح نشطة تثير الغبار في

الطقس طقس دافئ ورياح نشطة تثير الغبار في هذه المناطق



 
 






الأكثر مشاهدة

 