هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف

الوكيل الإخباري- قال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على كييف في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وإشعال حريق والتسبب في أضرار.





وذكر رئيس البلدية فيتالي كليتشكو أنه جرى تفعيل وحدات الدفاع الجوي وأن حطاما سقط في عدة مواقع. وأمر بنشر فرق طبية طارئة بأحد أحياء المدينة.









