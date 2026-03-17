هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد

الوكيل الإخباري- تعرضت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، فجر الثلاثاء لهجوم صاروخي، فيما تصدت منظومة الدفاع الجوي للصاروخ قبل وصوله إلى هدفه.

