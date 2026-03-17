الثلاثاء 2026-03-17 06:56 م

هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد

علم العراق
العراق
 
الثلاثاء، 17-03-2026 03:41 ص

الوكيل الإخباري-   تعرضت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، فجر الثلاثاء لهجوم صاروخي، فيما تصدت منظومة الدفاع الجوي للصاروخ قبل وصوله إلى هدفه.

اضافة اعلان


وقال ضباط في الشرطة العراقية لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن صفارات الإنذار دوت داخل السفارة بالتزامن مع رصد الصاروخ، حيث قامت منظومة الدفاع الجوي بإطلاق نيرانها لاعتراضه، دون تسجيل إصابات، وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في محيط السفارة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

و

و

و

ل

و

و

ت

الأكثر مشاهدة