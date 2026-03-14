هجوم يستهدف السفارة الأميركية في بغداد بطائرة مسيرة

09:28 ص

الوكيل الإخباري- تعرضت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم السبت، لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان داخل أحد مبانيها داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة.





‎وقال ضابط في الشرطة العراقية، إن السفارة الأميركية في بغداد الواقعة بداخل المجمع الحكومي في المنطقة الخضراء، تعرضت الى هجوم بطائرة مسيرة استهدفت إحدى مبانيها، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل مكثف في المبنى المستهدف، مشيرا الى انه لم يُعرف حتى الآن حجم الخسائر البشرية والمادية التي تسبب بها الهجوم.







