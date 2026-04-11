السبت 2026-04-11 10:35 ص

هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

ارشيفية
 
السبت، 11-04-2026 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ وقف موقت لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي اعتبارا من بعد ظهر السبت وحتى منتصف ليل الأحد الإثنين في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.اضافة اعلان


وأعلن الكرملين عن هدنة موقتة تبدأ من الساعة الرابعة بعد الظهر السبت وتستمر حتى نهاية يوم الأحد، أي لمدة 32 ساعة.

وأفاد الكرملين بأنه تم توجيه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف بوقف العمليات القتالية في جميع الاتجاهات خلال هذه الفترة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لاحترام وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي الذي أعلنه نظيره الروسي، وذكّر بأن كييف كانت اقترحت هدنة للمناسبة.
 
 


gnews

