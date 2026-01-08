هذا ما رفضته زوجة مادورو قبيل القبض على زوجها في فنزويلا

الوكيل الإخباري-قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في تعليقه على اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، إن الأمريكيين عرضوا على الأخيرة البقاء في وطنها لكنها رفضت.



وأضاف لوكاشينكو: "قالوا لزوجته: يمكنكِ البقاء، ليس لدينا أي شكوى ضدك. فقالت: لا، أنا ذاهبة معه".



وأشار الرئيس لوكاشينكو إلى أنه كان يعرف فلوريس جيدا، "إنها امرأة شجاعة للغاية".

وتابع لوكاشينكو القول: "قالت زوجة مادورو : سأبقى مع حبيبي. لذلك أحضروها إلى أمريكا واتهموها زورا بالاتجار بالمخدرات".



وشدد الرئيس البيلاروسي على أن اختطاف الرئيس الفنزويلي كان مرتبطاً بالخيانة والتآمر.