الخميس 2026-01-08 10:06 م

هذا ما رفضته زوجة مادورو قبيل القبض على زوجها في فنزويلا

ا
أرشيفية
 
الخميس، 08-01-2026 08:40 م

الوكيل الإخباري-قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في تعليقه على اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، إن الأمريكيين عرضوا على الأخيرة البقاء في وطنها لكنها رفضت.

وأضاف لوكاشينكو: "قالوا لزوجته: يمكنكِ البقاء، ليس لدينا أي شكوى ضدك. فقالت: لا، أنا ذاهبة معه".

وأشار الرئيس لوكاشينكو إلى أنه كان يعرف فلوريس جيدا، "إنها امرأة شجاعة للغاية".

وتابع لوكاشينكو القول: "قالت زوجة مادورو : سأبقى مع حبيبي. لذلك أحضروها إلى أمريكا واتهموها زورا بالاتجار بالمخدرات".


وشدد الرئيس البيلاروسي على أن اختطاف الرئيس الفنزويلي كان مرتبطاً بالخيانة والتآمر.

 

RT

 
 


