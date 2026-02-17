هذه الدول أعلنت الخميس أول أيام رمضان إلى جانب الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت دول عدة، أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، عقب تحرّي هلال الشهر، بحسب ما أفادت به الجهات الدينية والرسمية المعنية، وفق ما نشره مركز الفلك الدولي عبر موقع إكس.

وكان الأردن، أعلن أن الخميس، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

سوريا

أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة السورية أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام رمضان المبارك.



سنغافورة

أعلن مفتي سنغافورة أن الخميس 19 شباط غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

بروناي

أعلنت بروناي رسميا أن الخميس 19 شباط هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



ماليزيا

أعلنت ماليزيا رسميا أن الخميس 19 شباط غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال.



إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا رسميا أن الخميس 19 شباط غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال.



تركيا

ذكرت رئاسة الشؤون الدينية التركية أن رؤية الهلال لم تكن ممكنة يوم الثلاثاء 17 شباط من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، ولا حتى من القارتين الأميركيتين، لذلك تم تحديد الخميس 19 شباط غرةً لشهر رمضان.



سلطنة عُمان

أعلنت سلطنة عُمان أن الأربعاء 18 شباط هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس 19 شباط هو أول أيام شهر رمضان.



المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، رسميا أن الخميس 19 شباط غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال.



وقال المجلس إن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان تؤكد أنه لا يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1447هـ بالعين المجردة أو باستخدام التليسكوب وأجهزة الرصد؛ لذا فإن أول شهر رمضان المبارك 1447هـ ستكون يوم الخميس الموافق 19 شباط.



أستراليا

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، على أن تكون أولى ليالي الشهر وصلاة التراويح بعد غروب شمس الأربعاء 18 شباط، وذلك بعد متابعة المعطيات الفلكية في مختلف المدن.