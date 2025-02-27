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هذه الدول تبدأ صيام أول أيام رمضان الأحد ..تعرف عليها

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 27-02-2025 11:44 م

الوكيل الإخباري-   تبدأ عدد من الدول صيام شهر رمضان المبارك يوم الأحد المقبل، على عكس دولا أخرى تكون غرة رمضان يوم السبت، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الجمعية التونسية لعلوم الفلك، ويمكن معرفتهم في التقرير التالي.

دول تبدأ صيامها يوم الأحد المقبل 

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أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أن غرة شهر رمضان من المتوقع أن تكون يوم 1 مارس في دول غرب العالم الإسلامي، ويوم 2 مارس في شرقه.

وتشمل الدول التي تبدأ صيامها يوم الأحد المقبل «الشرق الأوسط آسيا الوسطى جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا»، ومن أبرزها بروناي وجزر المالديف وأوزبكستان.

المغرب تبدأ صيامها يوم الأحد المقبل 


أشار خبراء الفلك، إلى أن القمر لن يكون مرئيا في المغرب يوم 28 فبراير من هذا العام، ما يعني أن سكانها المسلمين وعددهم 73 مليون مسلم، سيبدأون الصيام على الأرجح اعتبارًا من 2 مارس، وذلك وفقا لمعايير رؤية القمر.

 
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