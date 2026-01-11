هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب السواحل اللبنانية

وذكرت الشبكة أن الزلزال وقع على عمق يُقدّر بنحو 35 كيلومترًا، ما جعله محسوسًا في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.
وأوضحت أن ضحالة عمق الهزّة أسهمت في شعور السكان بها بشكل أوضح مقارنةً بزلازل أعمق بالقوة نفسها، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات.
