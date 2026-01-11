هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب السواحل اللبنانية

08:01 ص

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة رصد الزلازل في لبنان، فجر الاحد عن تسجيل هزّة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرق البحر المتوسط قبالة السواحل اللبنانية عند منتصف الليل. اضافة اعلان





وذكرت الشبكة أن الزلزال وقع على عمق يُقدّر بنحو 35 كيلومترًا، ما جعله محسوسًا في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.



وأوضحت أن ضحالة عمق الهزّة أسهمت في شعور السكان بها بشكل أوضح مقارنةً بزلازل أعمق بالقوة نفسها، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات.





