الأحد 2026-02-01 01:44 م

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران
هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران
 
الأحد، 01-02-2026 01:30 م
الوكيل الإخباري-   ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مدينة عسلويه في محافظة بوشهر جنوب إيران صباح اليوم الأحد.اضافة اعلان


ووفقا لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران وقعت الهزة في تمام الساعة 8:41 صباحا بتوقيت طهران، على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند خط طول 52.54 درجة شرقا وخط عرض 27.27 درجة شمالًا.

وحدد معهد الجيوفيزياء موقع مركز الزلزال على بعد 24 كيلومترا من مدينة عسلويه، و32 كيلومترا من مدينة كوشكنار في محافظة هرمزكان، و45 كيلومترا من مدينة كله دار التابعة لمحافظة فارس، كلاهما في جنوب البلاد.

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية،

يذكر أن إيران تقع ضمن المناطق الأكثر نشاطا زلزاليا في العالم، حيث تغطي الفوالق الرئيسية نحو وتتعرض لهزات أرضية متكررة بشكل دوري.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

تعبيرية

طب وصحة ماذا يفعل السهر بقلبك؟

صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

طب وصحة فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

لماذا لا يوجد "أنف مثالي" يناسب الجميع؟

منوعات لماذا لا يوجد أنف مثالي يناسب الجميع؟

العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين

أخبار محلية العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين

بعد إعادة فتحه .. الكيان يوضح آلية عمل معبر رفح

فلسطين بعد إعادة فتحه .. الكيان يوضح آلية عمل معبر رفح



 






الأكثر مشاهدة