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هزة أرضية ترعب سكان القاهرة ومعهد الفلك يوضح

مقياس ريختر
مقياس ريختر
الثلاثاء، 27-08-2024 08:15 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، طه رابح، أن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر.

وأوضح المعهد أن الهزة ناجمة عن أعمال إنشائية على بعد 6 كيلومترات جنوب شرق القاهرة.

ووفقا للبيانات، وقعت الهزة اليوم الثلاثاء 27 أغسطس، في الساعة 3:57:50 مساء، بقوة درجتين على مقياس ريختر، عند خط عرض 30.1 شمالا وخط طول 31.28 شرقا.

ووفق وسائل اعلام مصرية أكد المعهد تلقيه بلاغات من المواطنين تفيد بشعورهم بالهزة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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يذكر أن أهالي بمنطقة المعادي، أفادوا عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتعرض المنطقة لهزة أرضية، حيث كتب أحدهم: "كان فيه زلزال من شوية يا جماعة في المعادي".

 
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