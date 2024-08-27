هزة أرضية ترعب سكان القاهرة ومعهد الفلك يوضح

وأوضح المعهد أن الهزة ناجمة عن أعمال إنشائية على بعد 6 كيلومترات جنوب شرق القاهرة.
ووفقا للبيانات، وقعت الهزة اليوم الثلاثاء 27 أغسطس، في الساعة 3:57:50 مساء، بقوة درجتين على مقياس ريختر، عند خط عرض 30.1 شمالا وخط طول 31.28 شرقا.
ووفق وسائل اعلام مصرية أكد المعهد تلقيه بلاغات من المواطنين تفيد بشعورهم بالهزة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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