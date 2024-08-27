هزة أرضية ترعب سكان القاهرة ومعهد الفلك يوضح

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، طه رابح، أن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر.



وأوضح المعهد أن الهزة ناجمة عن أعمال إنشائية على بعد 6 كيلومترات جنوب شرق القاهرة.



ووفقا للبيانات، وقعت الهزة اليوم الثلاثاء 27 أغسطس، في الساعة 3:57:50 مساء، بقوة درجتين على مقياس ريختر، عند خط عرض 30.1 شمالا وخط طول 31.28 شرقا.



ووفق وسائل اعلام مصرية أكد المعهد تلقيه بلاغات من المواطنين تفيد بشعورهم بالهزة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

اضافة اعلان