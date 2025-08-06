هزة أرضية جديدة في كامتشاتكا

وبحسب بيانات علماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية يقع على عمق 82.3 كم، وعلى بُعد 342 كم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن شعور السكان بها.
وفي وقت سابق، حذّر مدير الفرع دانيلا تشيبروف لوكالة "نوفوستي" من حدوث هزات ارتدادية قوية ولكن غير مدمرة بعد الزلزال القوي الذي ضرب كامتشاتكا منذ أسبوع.
في 30 يوليو الماضي، وقع في كامتشاتكا أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة. وشعر السكان بهزّات أرضية تصل قوتها إلى 8 درجات في جزر الكوريل الشمالية أيضًا. وتسببت موجات التسونامي الناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للميناء ومنشآت أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
الفلبين :مقتل 40 شخصًا بسبب عواصف ورياح موسمية
-
الهند.. مقتل 4 أشخاص وفقدان العشرات جراء الفيضان
-
رئيس الإمارات يزور روسيا الخميس
-
ترامب سيدلي ببيان اليوم الأربعاء
-
ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء القيادة الروسية
-
دولة عربية تقر ضوابط جديدة لاداء العمرة
-
ترامب يلمح إلى احتمال توقيف مشرعين ديمقراطيين "فروا" من تكساس
-
ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟