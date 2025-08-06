الأربعاء 2025-08-06 03:10 م
 

هزة أرضية جديدة في كامتشاتكا

مقياس ريختر
مقياس ريختر
 
الأربعاء، 06-08-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن مركز البحوث الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة صباح اليوم الأربعاء في الإقليم.اضافة اعلان


وبحسب بيانات علماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية يقع على عمق 82.3 كم، وعلى بُعد 342 كم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن شعور السكان بها.

وفي وقت سابق، حذّر مدير الفرع دانيلا تشيبروف لوكالة "نوفوستي" من حدوث هزات ارتدادية قوية ولكن غير مدمرة بعد الزلزال القوي الذي ضرب كامتشاتكا منذ أسبوع.

في 30 يوليو الماضي، وقع في كامتشاتكا أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة. وشعر السكان بهزّات أرضية تصل قوتها إلى 8 درجات في جزر الكوريل الشمالية أيضًا. وتسببت موجات التسونامي الناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للميناء ومنشآت أخرى.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

8نه

طب وصحة كيف تؤثر تغيرات درجة الحرارة على الأوعية الدموية؟

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

0ح-

طب وصحة دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

بفع

أخبار الشركات تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

أخبار محلية المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

غ7ع

طب وصحة علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

فلسطين سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة



 
 





الأكثر مشاهدة