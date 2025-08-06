هزة أرضية جديدة في كامتشاتكا

الوكيل الإخباري- أعلن مركز البحوث الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة صباح اليوم الأربعاء في الإقليم. اضافة اعلان





وبحسب بيانات علماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية يقع على عمق 82.3 كم، وعلى بُعد 342 كم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن شعور السكان بها.



وفي وقت سابق، حذّر مدير الفرع دانيلا تشيبروف لوكالة "نوفوستي" من حدوث هزات ارتدادية قوية ولكن غير مدمرة بعد الزلزال القوي الذي ضرب كامتشاتكا منذ أسبوع.



في 30 يوليو الماضي، وقع في كامتشاتكا أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة. وشعر السكان بهزّات أرضية تصل قوتها إلى 8 درجات في جزر الكوريل الشمالية أيضًا. وتسببت موجات التسونامي الناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للميناء ومنشآت أخرى.