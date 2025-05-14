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هل تتعرض مصر لتسونامي؟ خبير جيولوجي يوضح بعد زلزال البحر المتوسط

ظاهرة تسونامي تتميز بأن سرعة انتشار أمواجها تصل أحيانا 800 كيلومتر بالساعة
ظاهرة تسونامي تتميز بأن سرعة انتشار أمواجها تصل أحيانا 800 كيلومتر بالساعة
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   تحدث عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن الزلزال الذي شهدته مصر بمحافظتي القاهرة والجيزة فجر اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وقال شراقي، في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": إن الزلزال الذي شهدته منطقة شرق البحر المتوسط في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 مايو 2025، الساعة 1:51 صباحًا، شرق جزيرة كريت، بقوة حوالي 6.1-6.4 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 76 كم، ويبعد عن الإسكندرية بحوالي 500 كم، موضحًا أن التسونامي يحدث بعد الزلازل القوية أكبر من 6.5 درجة التي تحدث في البحار أو المحيطات.

وتابع: "يقع الزلزال عند التقاء الصفيحتين التكتونيتين الإفريقية والأوروآسيوية، وهي منطقة زلازل يومية تتراوح بين 2-4 درجات. زلزال تركيا الشهير في فبراير 2023، بقوة 7.8 درجة، هو أشهر وأقوى الزلازل في البحر المتوسط، وحدث في يوليو 365م بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة كريت، أعقبه تسونامي ضخم تسبب في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء شرق المتوسط".

كان سكان محافظتي القاهرة والجيزة والمحافظات المجاورة قد شعروا بهزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

روسيا اليوم
 
gnews

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