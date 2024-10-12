هل ترد اسرائيل بقصف ايران اليوم ولماذا ؟ - تقرير

12:00 م

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الوكيل الإخباري- كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، عن موعد الرد الإسرائيلي على إيران وحددوا الأهداف المحتملة التي قد تهاجمها إسرائيل خلال الضربة. اضافة اعلان





وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إن تل أبيب قد حددت ما ستستهدفه في ردها على الهجوم الإيراني، والذي يصفه هؤلاء المسؤولون بالبنية التحتية العسكرية والطاقة الإيرانية.



ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه، لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف المنشآت النووية أو تنفذ عمليات اغتيال، لكن المسؤولين الأمريكيين أكدوا في الوقت نفسه، أن الإسرائيليين لم يتخذوا قراراً نهائياً بشأن كيفية ومتى سيتصرفون، وفق “سبوتنيك”.



وكشفت التقارير الإعلامية الأمريكية أن الولايات المتحدة، لا تعرف متى قد يتم الرد، لكنهم قالوا إن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز للتحرك في أي وقت بمجرد صدور الأمر.



وأكد المسؤولون الأمريكيون، أنهم لا يملكون أي معلومات تشير إلى أن الرد سيأتي اليوم السبت، لكنهم اعترفوا بأن إسرائيل لم تشاركهم جدولاً زمنياً محدداً، وليس من الواضح أن المسؤولين الإسرائيليين قد اتفقوا على جدول زمني حتى الآن، وفقا للمسؤولين.



وقال المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، إن “الرد الإسرائيلي قد يأتي خلال عطلة يوم الغفران (التي توافق يوم السبت 12 أكتوبر).







وكالات

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