هل تسلم اليابان "دباباتها الراقصة" لأوكرانيا؟

وتم تصنيع النموذج الأول منها في أواخر الستينيات، مع إنتاج 873 دبابة حتى عام 1988.
من حيث المواصفات التقنية التكتيكية يمكن مقارنتها بدبابات Leopard 1، لكنها تتميز بعدة خصائص فريدة مثل أجهزة التعليق الهيدروليكية الهوائية التي تسمح للدبابة بالاستلقاء على قاعدتها أو خفض مقدمة أو مؤخرة الهيكل أو الميلان يمينا أو يسارا. واكتسبت الدبابة لقب "الدبابة الراقصة" نظرا لعرض هذه القدرات بشكل متكرر في الاستعراضات العسكرية، ولمهاراتها الحركية الاستثنائية.
التسليح الرئيسي:
مدفع رئيسي: عيار 105 ملم (مماثل لدبابات Leopard 1 الألمانية ودبابات M55S السلوفينية)
أسلحة ثانوية:
رشاش ثقيل M2HB عيار 12.7 ملم
رشاش Type 74 عيار 7.62 ملم
نظام التحكم في النيران:
✓ حاسوب باليستي
✗ لا يوجد تقارير عن كاميرات حرارية
المواصفات العامة:
المدى التشغيلي: 300 كم
الطاقم: 4 أفراد
الوزن القتالي: 38 طنا
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