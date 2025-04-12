هل تسلم اليابان "دباباتها الراقصة" لأوكرانيا؟

الوكيل الإخباري- لا يُستبعد احتمال قيام طوكيو بإرسال دبابات Type 74 (المسحوبة من الخدمة العام الماضي) إلى القوات المسلحة الأوكرانية.



وتم تصنيع النموذج الأول منها في أواخر الستينيات، مع إنتاج 873 دبابة حتى عام 1988.

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من حيث المواصفات التقنية التكتيكية يمكن مقارنتها بدبابات Leopard 1، لكنها تتميز بعدة خصائص فريدة مثل أجهزة التعليق الهيدروليكية الهوائية التي تسمح للدبابة بالاستلقاء على قاعدتها أو خفض مقدمة أو مؤخرة الهيكل أو الميلان يمينا أو يسارا. واكتسبت الدبابة لقب "الدبابة الراقصة" نظرا لعرض هذه القدرات بشكل متكرر في الاستعراضات العسكرية، ولمهاراتها الحركية الاستثنائية.



ورغم المزايا التقنية، فإن التصميم المعقد لهذه الدبابات يتطلب صيانة متخصصة تشكل تحديا كبيرا للقوات الأوكرانية، وبنية تحتية فنية قد لا تكون متوفرة بسهولة في ساحة المعركة.



التسليح الرئيسي:

مدفع رئيسي: عيار 105 ملم (مماثل لدبابات Leopard 1 الألمانية ودبابات M55S السلوفينية)



أسلحة ثانوية:

رشاش ثقيل M2HB عيار 12.7 ملم

رشاش Type 74 عيار 7.62 ملم



نظام التحكم في النيران:

✓ مقياس مدى ليزري

✓ حاسوب باليستي

✗ لا يوجد تقارير عن كاميرات حرارية



المواصفات العامة:

القوة: محرك 750 حصانا

المدى التشغيلي: 300 كم

الدرع الأمامي: 110 ملم

الطاقم: 4 أفراد

الوزن القتالي: 38 طنا