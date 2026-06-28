هل تعود الحرب؟.. أمريكا تقرر الرد مباشرة وإيران تربط هرمز بلبنان

واعتبرت الإدارة الأمريكية استهداف إيران لناقلة نفط ترفع علم سنغافورة الخميس الماضي هو شرارة التفجير العمد للتهدئة.
وأكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تصل إلى نقطة "لا تعود قادرة فيها على التحكم بأعصابها أو التصرف بعقلانية" جراء الاستفزازات الإيرانية ومحاولاتها لربط ملف مضيق هرمز بملف جبهة جنوب لبنان.
وفي حين منح ترامب غطاء سياسيا مطلقا للقيادة المركزية الأمريكية للرد الفوري على أي تحرك عسكري إيراني، أكد نائبه جيه دي فانس أن فرصة الحل الدبلوماسي تبخرت بعد رفض طهران القنوات الخلفية، لتنتقل واشنطن رسميا من مرحلة "حسن النوايا" إلى تفعيل خيار الردع العسكري الشامل لحماية خطوط الملاحة بالسواحل العُمانية والدولية.
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