هل تنشب حرب بين الكوريتين بسبب أكياس النفايات ؟

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الوكيل الإخباري- حذرت كوريا الجنوبية الإثنين من أنها ستتخذ “خطوة عسكرية حاسمة” في حال تسبّبت البالونات المحمّلة بالنفايات التي يتمّ إرسالها من كوريا الشمالية بسقوط أي قتلى على أراضيها. اضافة اعلان





وأرسلت بيونغ يانغ أكثر من 5500 بالون محمّل بالنفايات باتّجاه الجنوب منذ أيار/ مايو، مشيرة إلى أنها للرد على البالونات الدعائية التي أطلقها ناشطون كوريون جنوبيون.



وقال ليي سونغ-جون من هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي للصحافيين الإثنين إن بلاده “ستتّخذ إجراءات عسكرية حاسمة في حال تبيّن أن بالونات الشمال المحمّلة بالنفايات تشكّل تهديدا جديا أو تجاوزت الحد”.



وأوضح أن التجاوز يتمثّل بمقتل أي شخص بسبب هذه البالونات، من دون أن يحدد طبيعة الإجراءات “الحاسمة” المحتملة.



وغالبية البالونات التي يتمّ إرسالها من الشمال محمّلة بنفايات الورق ولا تشكّل خطرا على السلامة العامة. لكن أثيرت مخاوف في الآونة الأخيرة بعدما تسبّب بعضها باندلاع حرائق جراء ما يرجح أنها أجهزة توقيت حرارية.



وأكد لي أن القوات المسلحة الجنوبية “تراقب عن كثب الجيش الكوري الشمالي وترصد نقاط إطلاق البالونات بشكل آني”.



وكالات