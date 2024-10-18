هل يتوقف إطلاق النار في غزة بعد استشهاد السنوار ؟

كما شدد فولك على ضرورة العمل بسرعة للدفع نحو مثل هذه الصفقة مع حركة حماس.
فيما أشار بعض المسؤولين إلى عدم يقينهم حول إمكانية تحقيق تقدم في الأمد القريب بعد مقتل السنوار، مضيفين أن قادة حماس المتبقين قد يكونون أكثر استعدادًا للاستسلام كجزء من صفقة لإنهاء الحرب.
وفيما تبذل واشنطن مساعي متواصلة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعلن الرئيس بايدن، الخميس، أنه "حان الوقت للمضي قدما" نحو وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، مهنئا نتنياهو على تصفية السنوار.
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