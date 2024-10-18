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هل يتوقف إطلاق النار في غزة بعد استشهاد السنوار ؟

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 18-10-2024 04:37 م
الوكيل الإخباري- أكد أوفير فولك، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية، لموقع "أكسيوس" Axios الأميركي على أن استشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار قد يعطي فرصة للحصول على صفقة لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


كما شدد فولك على ضرورة العمل بسرعة للدفع نحو مثل هذه الصفقة مع حركة حماس.

فيما أشار بعض المسؤولين إلى عدم يقينهم حول إمكانية تحقيق تقدم في الأمد القريب بعد مقتل السنوار، مضيفين أن قادة حماس المتبقين قد يكونون أكثر استعدادًا للاستسلام كجزء من صفقة لإنهاء الحرب.

وفيما تبذل واشنطن مساعي متواصلة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعلن الرئيس بايدن، الخميس، أنه "حان الوقت للمضي قدما" نحو وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، مهنئا نتنياهو على تصفية السنوار.

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