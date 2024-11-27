هوكشتاين: التوصل إلى صفقة مع حماس أمر ممكن

وأضاف هوكشتاين "علينا دعم الجيش اللبناني والاقتصاد والشعب وإن لم نفعل ذلك فسوف نعود إلى هذا الصراع".
وبين أن الرئيس بايدن قال إنه إذا أرادت حماس التفاوض بحسن نية فهناك صفقة يمكن إبرامها الآن.
وتابع "التوصل إلى صفقة مع حماس أمر ممكن".
وأشار إلى انه قد يكون الرئيس بايدن في فترة انتقالية ولكنه سيعمل حتى النهاية لإعادة الرهائن.
-
أخبار متعلقة
-
اليونيسيف: الوضع الإنساني في غزة فظيع للغاية
-
قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
-
مسؤول أميركي: قضية بيع الأسلحة لإسرائيل لا يرتبط بنشاط محدد
-
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 من عناصر حزب الله
-
اليونيفيل: نرحب بإعلان وقف الأعمال العدائية
-
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومجاراة روسيا
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 250 عسكريا أوكرانيا على أطراف مقاطعة كورسك
-
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: برنامجنا النووي يتسم بالشفافية