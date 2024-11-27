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هوكشتاين: التوصل إلى صفقة مع حماس أمر ممكن

هوكشتاين
هوكشتاين
الأربعاء، 27-11-2024 10:11 م

الوكيل الإخباري-  أفادت إم إس إن بي سي عن المبعوث الأميركي الخاص للبنان آموس هوكشتاين ان الجيش اللبناني غير مجهز للانتشار من اليوم الأول ولتوفير قوة ضخمة تتيح تحقيق أهدافه.

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وأضاف هوكشتاين  "علينا دعم الجيش اللبناني والاقتصاد والشعب وإن لم نفعل ذلك فسوف نعود إلى هذا الصراع".


وبين أن الرئيس بايدن قال إنه إذا أرادت حماس التفاوض بحسن نية فهناك صفقة يمكن إبرامها الآن.


وتابع "التوصل إلى صفقة مع حماس أمر ممكن".


وأشار إلى انه قد يكون الرئيس بايدن في فترة انتقالية ولكنه سيعمل حتى النهاية لإعادة الرهائن.

 
gnews

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