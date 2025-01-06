هوكشتاين: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل

الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين "نتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".

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وأضاف "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".



وتابع "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار".