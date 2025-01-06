هوكشتاين: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل

وأضاف "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".
وتابع "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار".
وبين "عمليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ستتواصل حتى يخرج من كامل مناطق الجنوب".
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