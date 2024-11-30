هولندا تبحث عن "خيارات" لمنع اعتقال نتنياهو

وقال شخوف إنه قد تكون هناك خيارات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليزور هولندا دون اعتقاله، رغم مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها بمدينة لاهاي الهولندية.
وجاءت تصريحات شخوف ردا على فيلدكامب الذي قال الأسبوع الماضي أمام البرلمان إن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وإن بلاده تعمل وفقا لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية.
وذكر شخوف أمس الجمعة أنه لا تزال هناك تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة لن يعتقل نتنياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته. وأضاف في مؤتمر صحفي "أهم شيء هو أنه لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها".
وتابع "في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في كيفية تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضا، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا دون اعتقاله".
الجزيرة
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