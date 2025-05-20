هولندا تطلب مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة.
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