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هولندا تطلب مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

علما الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
علما الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
 
الثلاثاء، 20-05-2025 10:38 م
الوكيل الإخباري-   قرّرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة.
 
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