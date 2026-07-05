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هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة شحن تتعرض لهجوم قرب الحديدة اليمنية

هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة شحن تتعرض لهجوم قرب الحديدة اليمنية
ارشيفية
 
الأحد، 05-07-2026 01:47 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا الأحد عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين.اضافة اعلان


وأفادت الهيئة بأن السلطات تجري تحقيقا بشأن الواقعة، وصدرت إرشادات للسفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي تحركات مثيرة للشبهات.
 
 


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