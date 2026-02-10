الثلاثاء 2026-02-10 08:38 ص

هيئة بث إسرائيلية: آلاف الجنود الإندونيسيين قد يتمركزون جنوب غزة

الثلاثاء، 10-02-2026 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت هيئة البث الإسرائيلية، ليلة الثلاثاء، عن استعدادات لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين كأول قوة أجنبية في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة أنه سيتم نشر قوة من إندونيسيا في قطاع غزة ودمجها ضمن قوة حفظ السلام الدولية.

ولفتت إلى أنه قد تم تجهيز الخلية الميدانية التي سيتم فيها تمركز الجنود بين رفح وخان يونس.

ووفقًا لقناة «كان» الإسرائيلية، لم يُحدَّد بعد موعد وصول الجنود، لكن من المتوقع أن تتمركز القوات الإندونيسية في المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، بين رفح وخان يونس.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن المنطقة جاهزة، وأن بناء المباني السكنية فيها سيستغرق عدة أسابيع.

ويُقدَّر عدد الجنود الإندونيسيين بنحو عدة آلاف، وتجري حاليًا مباحثات مع جاكرتا بشأن نقل القوات إلى القطاع والإجراءات اللازمة.

وفي غضون ذلك، كُشف اليوم أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو سيصل إلى واشنطن في 19 من فبراير للمشاركة في اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان سوبيانتو قد صرّح سابقًا بأن بلاده مستعدة لإرسال عشرين ألف جندي إلى غزة.

ورغم أن موعد وصول هذه القوات الإندونيسية إلى غزة لم يُحدَّد بعد، تتوقع صحف إسرائيلية أن يصل الجنود خلال أسابيع، بعد زيارة سوبيانتو لواشنطن بقليل.

ولا يُتوقع من القوة أن تذهب إلى مواجهة مباشرة مع حركة حماس أو نزع سلاحها، بل يُتوقع منها الإشراف على خطوط وقف إطلاق النار الحالية، وربما معالجة قضايا أخرى متعلقة بالحدود.

ووفقًا لصحيفة «جيروزاليم بوست»، من المتوقع أن يُشرف الجنود الإندونيسيون على بعض خطوط الدفاع في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

سكاي نيوز
 
 


