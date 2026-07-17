الجمعة 2026-07-17 02:18 م

هيئة بحرية: أشخاص يعتلون سفينة في خليج عدن

هيئة بحرية: أشخاص يعتلون سفينة في خليج عدن
ارشيفية
 
الجمعة، 17-07-2026 12:44 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا إلى متن سفينة أثناء إبحارها شرقا في خليج عدن، على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني.اضافة اعلان


ونقلت مصادر أمنية بحرية أن مسلحين صعدوا إلى متن ناقلة للمنتجات الكيميائية في خليج عدن قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

وأضافت المصادر أنه يُعتقد أن المهاجمين يسيطرون على الناقلة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة "أسانا" أشارت إلى أن وجهتها ميناء بوصاصو في الصومال.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صدور نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026

أخبار محلية صدور نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2006 في الجريدة الرسمية

الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش،

عربي ودولي غوتيريش: المستوطنات الإسرائيلية تفتقر لأي شرعية

الكويت

عربي ودولي إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه بالكويت

لا

عربي ودولي مصدر عسكري سوري ينفي تعرض قاعدة التنف لاستهداف

هيئة بحرية: أشخاص يعتلون سفينة في خليج عدن

عربي ودولي هيئة بحرية: أشخاص يعتلون سفينة في خليج عدن

سفن في مضيق هرمز

عربي ودولي انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ أيار

قاعة الكنيست الإسرائيلي

عربي ودولي الكنيست يصادق على حل نفسه والانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول

سيكون رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حاضرا الأحد في ملعب ميتلايف في نيوجيرزي لمساندة منتخب بلاده في نهائي مونديال 2026، رغم انتقاداته لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيتواجد بجانبه، وفق

كأس العالم رئيس الوزراء الإسباني سيحضر النهائي رغم علاقته المتوترة مع ترامب



 
 






الأكثر مشاهدة

 