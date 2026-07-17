هيئة بحرية: أشخاص يعتلون سفينة في خليج عدن

12:44 م

الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا إلى متن سفينة أثناء إبحارها شرقا في خليج عدن، على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني. اضافة اعلان





ونقلت مصادر أمنية بحرية أن مسلحين صعدوا إلى متن ناقلة للمنتجات الكيميائية في خليج عدن قبالة السواحل الجنوبية لليمن.



وأضافت المصادر أنه يُعتقد أن المهاجمين يسيطرون على الناقلة.



وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة "أسانا" أشارت إلى أن وجهتها ميناء بوصاصو في الصومال.





