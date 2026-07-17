هيئة بحرية: أشخاص يعتلون سفينة في خليج عدن

ونقلت مصادر أمنية بحرية أن مسلحين صعدوا إلى متن ناقلة للمنتجات الكيميائية في خليج عدن قبالة السواحل الجنوبية لليمن.
وأضافت المصادر أنه يُعتقد أن المهاجمين يسيطرون على الناقلة.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة "أسانا" أشارت إلى أن وجهتها ميناء بوصاصو في الصومال.
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش: المستوطنات الإسرائيلية تفتقر لأي شرعية
-
إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه بالكويت
-
مصدر عسكري سوري ينفي تعرض قاعدة التنف لاستهداف
-
انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ أيار
-
الكنيست يصادق على حل نفسه والانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول
-
الصحة الإيرانية: 38 قتيلا وأكثر من 400 جريح في الهجمات الأمريكية
-
قوة دفاع البحرين تعلن تصديها لهجمات إيرانية
-
من بينهم أطفال.. مقتل 21 شخصا بحادث حافلة مدرسية في أوغندا