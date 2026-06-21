هيئة بريطانية: ناقلة تبلغ عن واقعة جنوب شرقي الشحر في اليمن

الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إن ناقلة أبلغت عن اقتراب زورق صغير على متنه 5 مسلحين على بعد قرابة 50 ميلا بحريا من جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية.

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