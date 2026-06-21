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هيئة بريطانية: ناقلة تبلغ عن واقعة جنوب شرقي الشحر في اليمن

قوارب في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الأحد، 21-06-2026 05:54 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إن ناقلة أبلغت عن اقتراب زورق صغير على متنه 5 مسلحين على بعد قرابة 50 ميلا بحريا من جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية.

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وأضافت أن المسلحين بدأ أنهم يحاولون صعود السفينة مما دفع الناقلة إلى المراوغة وتغيير مسارها بعيدا عن الزورق.

 
 


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قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي هيئة بريطانية: ناقلة تبلغ عن واقعة جنوب شرقي الشحر في اليمن



 
 






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