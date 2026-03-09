الإثنين 2026-03-09 04:38 ص

هيغسيث: سيأتي وقت لا يكون أمام إيران سوى الاستسلام

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث
بيت هيغسيث
 
الإثنين، 09-03-2026 04:06 ص

الوكيل الإخباري-    قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث لسي بي إس نيوز إنه سيأتي وقت لا يكون أمام إيران خيار سوى الاستسلام، مضيفا سنتأكد من عدم تحقيق إيران طموحاتها النووية أبدا، وأكد الاستعداد للذهاب إلى أبعد مدى ممكن لتحقيق النجاح.

وأوضح الوزير الأمريكي أن الرئيس ترمب كان محقا بقوله إن هناك ضحايا فمثل هذه الأحداث لا تحدث دون خسائر وستقع خسائر أخرى، وقال إن العمليات العسكرية ضد إيران تسير وفق الخطة ولسنا بصدد إعلان نصر مبكر.

 
 


