هيغسيث: سيأتي وقت لا يكون أمام إيران سوى الاستسلام

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث لسي بي إس نيوز إنه سيأتي وقت لا يكون أمام إيران خيار سوى الاستسلام، مضيفا سنتأكد من عدم تحقيق إيران طموحاتها النووية أبدا، وأكد الاستعداد للذهاب إلى أبعد مدى ممكن لتحقيق النجاح.

