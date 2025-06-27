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هيغسيث: لم ترد معلومات عن نقل إيران لليورانيوم قبل الهجوم الأميركي

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث
 
الجمعة، 27-06-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الخميس، إنه لم ترد إليه أي معلومات مخابرات عن أن إيران نقلت أيا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب لحمايته من الضربات الأميركية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني مطلع الأسبوع.اضافة اعلان


وشنت قاذفات الجيش الأميركي هجمات على ثلاث منشآت نووية إيرانية خلال مطلع الأسبوع بأكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات زنة 30 ألف رطل.

وتجري مراقبة نتائج الهجمات من كثب لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن تكون الضربات قد عرقلت البرنامج النووي الإيراني.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي اتسم كثيرا بالتعليقات اللاذعة "لم يرد إلي في إطار معلومات المخابرات التي اطلعت عليها ما يفيد بأن أشياء لم تكن في المكان المفترض وجودها فيه، سواء تم نقلها أم لا".

وكرر ترامب، الذي شاهد المؤتمر الصحفي، ما ذكره هيغسيث، قائلا؛ إن الأمر كان سيستغرق وقتا طويلا لنقل أي شيء.
 
gnews

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