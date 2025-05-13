واشنطن: السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بموافقة بوتين

الوكيل الإخباري- كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستشمل الأراضي ومحطة زابوروجيه ونهر دنيبر والبحر الأسود، مؤكدا أن السلام لن يتحقق إلا بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين.



وأضاف ويتكوف في مقابلة مع "بريتبارت" أنه بحث تسوية الأزمة في أوكرانيا مع موسكو وكييف، ومستشاري الأمن القومي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.



وأشار إلى أن الإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطرفين نابع من "الضرورة الملحة" لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا قبل تقديم روسيا اقتراحها إلى كييف ببدء الحوار المباشر.

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