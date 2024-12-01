واشنطن بوست: ترامب أدرج هانتر بايدن على قائمة الأعداء

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مجموعة الدفاع عن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي، تعتقد أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية يشكل تهديدا لموكلها.



وذكرت الصحيفة أن هذا التقييم ورد في التقرير الذي قدمه يوم السبت محامو نجل جو بايدن.



ووفقا للصحيفة، بدأت مجموعة الدفاع عن هانتر بايدن، الذي من المتوقع أن يحكم عليه قريبا بتهم جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي وانتهاكات تتعلق بالأسلحة، عملية دفاع شرسة عنه في المجال العام.

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ونوهت المقالة بأن الوقت الذي يسبق تنصيب ترامب في 20 يناير 2025، والذي يمكن خلاله للرئيس الأمريكي الحالي العفو عن ابنه، آخذ في التقلص.



ويصر دفاع هانتر بايدن، على أنه لا أساس للتحقيقات ضده، ويعتبر أن وزارة العدل الأمريكية لم تكن لتلاحق "الأشخاص العاديين" بتهم مماثلة.



ونقلت الصحيفة عن تقرير لمجموعة الدفاع: "لا شك في أن احتمال قيام ترامب بالانتقام من أعضاء فريق المستشار الخاص ديفيد فايس إذا لم يتخذوا موقفا أقوى ضد هانتر، سيجبرهم بالتأكيد على مواصلة الضغط على هانتر".



وسبق أن أشار جو بايدن إلى أنه لا ينوي منح العفو لابنه. بدوره لم يستبعد ترامب، قبل وقت قصير من انتخابات 5 نوفمبر، احتمال العفو عن هانتر بايدن في حال فوزه.



ويلاحق القضاء في ولاية كاليفورنيا، هانتر بايدن، بتهمة التهرب الضريبي لكن المذكور يصر على أنه بريء من هذه التهمة.



وتتهم النيابة العامة الأمريكية، نجل الرئيس الحالي كذلك بتلقي ملايين الدولارات من رجل أعمال روماني من أجل التأثير على الحكومة الأمريكية خلال الفترة التي كان فيها جو بايدن نائبا للرئيس الأمريكي.

RT