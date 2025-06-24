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واشنطن بوست: ترامب دمّر خطط "الناتو" بشأن أوكرانيا بضربة إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 24-06-2025 07:17 ص
الوكيل الإخباري-   تواجه محاولات السياسيين الأوروبيين لتنسيق مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطر الانهيار بسبب الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران.اضافة اعلان


وكتبت صحيفة "واشنطن بوست": "خشي بعض المسؤولين الأوروبيين أن يُلغي ترامب الاجتماع اعتمادًا على حجم الضربات الانتقامية الإيرانية".

وبحسب الصحيفة، فإن القادة الأوروبيين سيقومون بمفاوضات دقيقة للبحث عن حل للصراع الأوكراني، مع تجنب مناقشة أو ذكر دور فلاديمير زيلينسكي، وجاء في المقال: "سيتجنبون الأسئلة حول دور فلاديمير زيلينسكي، الذي كانت علاقته بترامب متقلبة".

ويوم أمس، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أنه من غير المرجح أن يغادر زيلينسكي قمة حلف "الناتو" في لاهاي بوعود جديدة للمساعدة أو الأسلحة.

وستُعقد قمة الناتو في لاهاي يومي 24 و25 يونيو. سبق وأن نقلت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن دبلوماسي لم يُكشف عن اسمه أن "الناتو" يسعى لجعل الإعلان الختامي للقمة موجزًا وتجنب ذكر العضوية المحتملة لأوكرانيا لمنع خلافات. بينما ستُعقد قمة الاتحاد الأوروبي في 26 يونيو في بروكسل.

روسيا اليوم
 
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