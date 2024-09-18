واشنطن تؤكد تحطم طائرة مسيرة قرب اليمن

الوكيل الإخباري- أكد البنتاغون، أنّ طائرة أميركية دون طيّار من طراز "إم كيو-9 ريبر" تحطّمت الاثنين قرب ساحل اليمن.

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وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ التحقيق جار، مشيرا إلى عدم توفر مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.