واشنطن تؤكد تحطم طائرة مسيرة قرب اليمن

وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث
وهذه ثالث طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-9" تتحطّم قبالة اليمن أو قربه منذ تشرين الثاني 2023.
وتستخدم هذه الطائرات لتنفيذ عمليات استطلاع وكذلك لشنّ ضربات جوية ضد الحوثيين.
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