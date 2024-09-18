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واشنطن تؤكد تحطم طائرة مسيرة قرب اليمن

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 18-09-2024 09:41 ص

الوكيل الإخباري-    أكد البنتاغون، أنّ طائرة أميركية دون طيّار من طراز "إم كيو-9 ريبر" تحطّمت الاثنين قرب ساحل اليمن.

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وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ التحقيق جار، مشيرا إلى عدم توفر مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.

 

وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق الثلاثاء أنّهم أسقطوا خلال الأسبوع الماضي ثلاث طائرات من طراز "إم كيو-9".
وهذه ثالث طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-9" تتحطّم قبالة اليمن أو قربه منذ تشرين الثاني 2023.
وتستخدم هذه الطائرات لتنفيذ عمليات استطلاع وكذلك لشنّ ضربات جوية ضد الحوثيين.

 
gnews

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