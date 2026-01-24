السبت 2026-01-24 10:44 ص

واشنطن تتحضر لاجتماع عسكري نادر يضم 34 دولة

ارشيفية
 
السبت، 24-01-2026 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال دان كين، اجتماعا نادرا يضم كبار القادة العسكريين من 34 دولة في نصف الكرة الغربي، في وقت تواصل واشنطن استهداف "قوارب المخدرات".

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، ويبدو أنه يركز على تعزيز التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية.

ومن المقرر عقد الاجتماع في 11 فبراير، وفقا لبيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة نشر على قناة ABC News.

 
 


