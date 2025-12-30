الأربعاء 2025-12-31 12:07 ص

واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
الثلاثاء، 30-12-2025 11:34 م
الوكيل الإخباري-   أكد المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر أن الولايات المتحدة تعتزم دراسة ملابسات محاولة أوكرانيا الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دراسة شاملة.اضافة اعلان


وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سندرس بشكل شامل جميع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالهجوم على مقر إقامة بوتين، وسنصل إلى حقيقة المعلومات الاستخباراتية".

وأشار إلى أن مثل هذا الهجوم من جانب كييف سيكون "متهورًا"، ولن يسهم في تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وأكد الكرملين في وقت سابق أن الهجوم الذي شنّته كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود لم يكن موجّهًا ضد فلاديمير بوتين فحسب، بل أيضًا ضد مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلمية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 91 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في نوفغورود ليلة 28 إلى 29 ديسمبر.

كما أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهجمات الأوكرانية "لن تمر دون رد"، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية الروسية لديها أهداف محددة مسبقًا لعمليات الردع.

هذا ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف محاولة نظام كييف استهداف المقر الرئاسي بأنها "إرهاب دولة".

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر

الطلب على الكاز يتجاوز 80 مليون لتر الثلاثاء

أخبار محلية الطلب على الكاز يتجاوز 80 مليون لتر الثلاثاء

واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

عربي ودولي واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

ل

أسواق ومال محضر اجتماع المركزي الأمريكي يظهر انقساماً شديداً بين مسؤوليه

ب

أسواق ومال ترامب يلمح لإقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي

ل

عربي ودولي قرقاش: موقف الإمارات بشأن اليمن يقدّم الاستقرار على التصعيد

تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد

أخبار محلية تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد

ل

أخبار محلية لجنة مجلس محافظة مأدبا تتفقد الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي



 






الأكثر مشاهدة