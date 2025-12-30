واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سندرس بشكل شامل جميع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالهجوم على مقر إقامة بوتين، وسنصل إلى حقيقة المعلومات الاستخباراتية".
وأشار إلى أن مثل هذا الهجوم من جانب كييف سيكون "متهورًا"، ولن يسهم في تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا.
وأكد الكرملين في وقت سابق أن الهجوم الذي شنّته كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود لم يكن موجّهًا ضد فلاديمير بوتين فحسب، بل أيضًا ضد مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلمية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 91 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في نوفغورود ليلة 28 إلى 29 ديسمبر.
كما أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهجمات الأوكرانية "لن تمر دون رد"، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية الروسية لديها أهداف محددة مسبقًا لعمليات الردع.
هذا ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف محاولة نظام كييف استهداف المقر الرئاسي بأنها "إرهاب دولة".
روسيا اليوم
