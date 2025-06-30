واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

11:39 م

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الوكيل الإخباري- راجعت الولايات المتحدة الأميركية تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وفق مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة والولايات المتحدة الأميركية.