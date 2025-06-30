واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة والولايات المتحدة الأميركية.
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