الثلاثاء 2025-07-01 12:34 ص
 

واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 11:39 م
الوكيل الإخباري-   راجعت الولايات المتحدة الأميركية تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وفق مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة والولايات المتحدة الأميركية.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات

بن غفير

عربي ودولي بن غفير: أقول لنتنياهو حان الوقت للحسم في غزة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز

أعلام دول مجموعة السبع

عربي ودولي مجموعة السبع تدعو لاستئناف المحادثات للتوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي

ارشيفية

عربي ودولي واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني

عربي ودولي سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة

غزة

فلسطين 6 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة