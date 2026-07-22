واشنطن تستعد لفرض رسوم جمركية طويلة الأمد على شركائها الرئيسيين

الوكيل الإخباري- بعد نحو خمسة أشهر على إلغاء المحكمة العليا رسوما جمركية أولية فرضها البيت الأبيض، من المتوقع أن تعلن الرئاسة الأميركية "قريبا" عن رسوم إضافية جديدة تستهدف شركاءها التجاريين الرئيسيين، على غرار تدابير دخلت حيز التنفيذ ضد البرازيل الأربعاء.

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