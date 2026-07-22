الأربعاء 2026-07-22 02:40 م

واشنطن تستعد لفرض رسوم جمركية طويلة الأمد على شركائها الرئيسيين

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الأربعاء، 22-07-2026 12:31 م

الوكيل الإخباري-   بعد نحو خمسة أشهر على إلغاء المحكمة العليا رسوما جمركية أولية فرضها البيت الأبيض، من المتوقع أن تعلن الرئاسة الأميركية "قريبا" عن رسوم إضافية جديدة تستهدف شركاءها التجاريين الرئيسيين، على غرار تدابير دخلت حيز التنفيذ ضد البرازيل الأربعاء.

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وباتت مجموعة من المنتجات البرازيلية تخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 25%، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء، وذلك عقب تحقيق في ممارسات قامت بها برازيليا واعتُبرت "غير منطقية".

 
 


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