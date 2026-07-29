الأربعاء 2026-07-29 08:03 م

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ناقلات

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ناقلات
ارشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 06:10 م
الوكيل الإخباري-   أظهر إشعار نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت الأربعاء جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت ثماني ناقلات وعشرة كيانات.اضافة اعلان


وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية إلى إيران.

وبحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" عن ترامب، قال: "سنضربهم بقوة، وسيتعرضون لضرب مبرح".

وأعلنت القوات الأميركية شن غارات على مقرات للحشد الشعبي العراقي، الذي يضم مجموعات مسلحة موالية لإيران.
 
 


gnews

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