واشنطن تعلن إنهاء مهام توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا

وقال روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن انتهاء مهمة باراك تحت هذا المسمى لا يعني ابتعاده عن ملفات المنطقة، مؤكدًا أنه سيواصل أداء دور قيادي بارز ضمن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق.
وأشاد وزير الخارجية الأميركي بالدور الذي أداه باراك خلال فترة تكليفه، واصفًا مساهماته بأنها "لا تُقدَّر بثمن"، مشيرًا إلى أن خبرته الواسعة وعلاقاته الإقليمية وفهمه العميق لأجندة "أميركا أولًا" ستظل عاملًا مهمًا في دعم أهداف السياسة الأميركية وتحقيق مكاسب دبلوماسية في المنطقة.
ولم يقدم روبيو تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الدور الجديد الذي سيتولاه توم باراك أو الجهة التي ستتولى مهام المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني
-
"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
-
مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة
-
الحكومة السورية: الوضع المائي على نهر الفرات يتحسن تدريجيا بعد خفض التمرير المائي
-
بزشكيان: إيران مستعدة لإطار مشرّف لإنهاء الحرب في المنطقة
-
طهران تتهم واشنطن بمواصلة "الحصار البحري" رغم إعلان رفعه
-
وزير الدفاع الأميركي يدعو لرفع الإنفاق العسكري في آسيا لمواجهة الصين
-
تقرير طبي يكشف الحالة الصحية بشكل دقيق لدونالد ترامب