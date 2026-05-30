السبت 2026-05-30 02:43 م

واشنطن تعلن إنهاء مهام توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا

واشنطن تعلن إنهاء مهام توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا
واشنطن تعلن إنهاء مهام توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا
 
السبت، 30-05-2026 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رسميًا انتهاء مهام السفير الأميركي لدى تركيا، توم باراك، كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا.اضافة اعلان


وقال روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن انتهاء مهمة باراك تحت هذا المسمى لا يعني ابتعاده عن ملفات المنطقة، مؤكدًا أنه سيواصل أداء دور قيادي بارز ضمن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي بالدور الذي أداه باراك خلال فترة تكليفه، واصفًا مساهماته بأنها "لا تُقدَّر بثمن"، مشيرًا إلى أن خبرته الواسعة وعلاقاته الإقليمية وفهمه العميق لأجندة "أميركا أولًا" ستظل عاملًا مهمًا في دعم أهداف السياسة الأميركية وتحقيق مكاسب دبلوماسية في المنطقة.

ولم يقدم روبيو تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الدور الجديد الذي سيتولاه توم باراك أو الجهة التي ستتولى مهام المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني

عربي ودولي إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني

"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران

عربي ودولي "إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران

مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة

عربي ودولي مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة

الأمانة: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في مواقع البيع المعتمدة بالعاصمة

أخبار محلية الأمانة: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في مواقع البيع المعتمدة بالعاصمة

كورنيش البحر الميت وتلفريك عجلون يستقطبان أكثر من 50 ألف زائر في العيد

أخبار محلية كورنيش البحر الميت وتلفريك عجلون يستقطبان أكثر من 50 ألف زائر في العيد

وزير الصحة: بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني أصبح جاهزاً

أخبار محلية وزير الصحة: بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني أصبح جاهزاً

القناة الرياضية الأردنية تنقل المباراتين الوديتين للنشامى أمام سويسرا وكولومبيا

أخبار محلية القناة الرياضية الأردنية تنقل المباراتين الوديتين للنشامى أمام سويسرا وكولومبيا

بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري

أخبار محلية بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري



 
 






الأكثر مشاهدة

 