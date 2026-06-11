واشنطن تقول إنها عطّلت ناقلة نفط ثالثة انتهكت حصار الموانئ الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الخميس، أن القوات الأميركية هاجمت ناقلة نفط تجارية ثالثة هذا الأسبوع وعطلتها، بعدما حاولت انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مضيفة أن هذا الهجوم هو التاسع منذ بدء الحصار.

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وقالت سنتكوم، إن القوات الأميركية "اعترضت ناقلة النفط +جالفير+ التي ترفع علم غينيا بيساو أثناء محاولتها نقل النفط من إيران عبر خليج عُمان".