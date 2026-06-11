واشنطن تقول إنها عطّلت ناقلة نفط ثالثة انتهكت حصار الموانئ الإيرانية

وقالت سنتكوم، إن القوات الأميركية "اعترضت ناقلة النفط +جالفير+ التي ترفع علم غينيا بيساو أثناء محاولتها نقل النفط من إيران عبر خليج عُمان".
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