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واشنطن ستعلن الحداد .. الحرس الثوري يستعد لعملية ضخمة

واشنطن ستعلن الحداد .. الحرس الثوري يستعد لعملية ضخمة
واشنطن ستعلن الحداد .. الحرس الثوري يستعد لعملية ضخمة
 
الأربعاء، 22-07-2026 02:48 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته "تستعد لعملية عسكرية ستؤدي إلى إعلان الحداد في الولايات المتحدة".اضافة اعلان


وأعلن في بيان حول استكمال الموجة الخامسة والعشرين من عملية "نصر 2"، عن تفاصيل الهجوم الذي نفذته قواته الليلة الماضية، مؤكدا أنه لم تجرؤ أي سفينة على محاولة العبور جنوبي مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، في مؤشر على نجاح العملية في فرض حالة من الشلل البحري في المنطقة.

وذكر البيان أن القوات الإيرانية استهدفت خلال الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة مستودعات تجهيز طائرات F-15 في القاعدتين، مما أدى إلى تدمير 8 طائرات مسيرة جديدة من طراز MQ-9 كانت لا تزال في عبواتها قبل تجهيزها، إضافة إلى تعرض طائرتين أخريين كانتا في المنطقة لأضرار بالغة، كما استهدف الهجوم مستودع طائرات الهليكوبتر، حيث تعرضت طائرتان أمريكيتان ثقيلتان لأضرار بالغة، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الأميركيين، دون أن يحدد البيان أعداداً محددة.

وشدد الحرس الثوري في بيانه على أنه لا سبيل آخر لإزالة شبح الحرب عن البلاد نهائيا إلا بالثبات وإلحاق خسائر فادحة بالمعتدي، مؤكدا أن القوات الإيرانية تستعد لعملية عسكرية جديدة وصفها بـ"المؤسفة"، والتي سيتبعها إعلان حداد رسمي في الولايات المتحدة.
 
 


gnews

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