واشنطن: لا اعتراض على مشاركة إيران بكأس العالم

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس إن واشنطن لا تعترض على مشاركة اللاعبين الإيرانيين في كأس العالم لكرة القدم 2026، لكنه أضاف أنه لن يُسمح للاعبين باصطحاب أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني.





وقال روبيو للصحفيين "لم يصدر شيء من الولايات المتحدة يمنعهم من الحضور".



وقال الرئيس دونالد ترامب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض إن إدارته "لا تريد التأثير على الرياضيين".



ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم في 11 حزيران في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وكان باولو زامبولي، مبعوث ترامب الذي لا تربطه صلة رسمية بكأس العالم، قد اقترح في وقت سابق أن تحل إيطاليا محل إيران في البطولة.



وقال روبيو "المشكلة مع إيران ليست في رياضييها. بل في بعض الأشخاص الآخرين الذين يرغبون في اصطحابهم معهم، وبعضهم لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني. قد لا نسمح لهم بالدخول، لكن ليس الرياضيين".



وأضاف روبيو "لا يمكنهم إحضار مجموعة من إرهابيي الحرس الثوري الإيراني إلى بلدنا والتظاهر بأنهم صحفيون ومدربون رياضيون". وصنفت واشنطن الحرس الثوري "منظمة إرهابية أجنبية".



ولا يوجد حاليا ما يشير إلى أن إيران ستنسحب أو ستُمنع من المشاركة في البطولة التي تغيب عنها إيطاليا.



وبعد اندلاع الحرب في 28 شباط بهجمات أميركية إسرائيلية على إيران، طلبت طهران من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نقل مباريات منتخبها الثلاث في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، لكن الطلب قوبل بالرفض.







