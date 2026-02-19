واشنطن: لن نتحرك عسكريًا دون إخطار إسرائيل مسبقًا

ووفق مصادر الهيئة، فإن "التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران يتعزز"، بينما لم يستبعد التقرير أن ينفذ البلدان الحليفان هجومًا مشتركًا.
وأكد مسؤولون في إسرائيل أن "الولايات المتحدة لن تقدم على أي عمل عسكري ضد إيران من دون تنسيق أو إخطار مسبق لإسرائيل قبل أيام من وقوعه"، مشددين على أن "أي خطوة من هذا النوع لن تكون مفاجئة لإسرائيل".
كما قال مصدر إسرائيلي إن "هناك حالة تأهب مرتفعة داخل إسرائيل، لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية أميركية ضد إيران قريبًا".
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "في حالة استعداد تحسبًا لاحتمال شن هجوم على إيران".
وقال المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين: "تُدار مفاوضات (بين الولايات المتحدة وإيران)"، لكن "الجيش مستعد منذ فترة طويلة بأقصى درجات الدفاع".
وأكد: "إذا تعرضنا لهجوم سنرد بقوة".
وأضاف دفرين: "لا تغيير في تقييم الوضع، وإذا طرأ تغيير فسنُطلع الجمهور عبر المتحدث باسم الجيش وقيادة الجبهة الداخلية".
ويعتزم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السفر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، لإطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على آخر مستجدات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
ومن المتوقع أن يلتقي روبيو نتنياهو في 28 فبراير، وفقًا لمسؤولين أميركيين.
والأربعاء أكد البيت الأبيض أنه سيكون "من الحكمة" أن تُبرم إيران اتفاقًا مع الولايات المتحدة، بينما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا إلى إمكانية التحرك عسكريًا ضد طهران.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران "تُعد مسودة إطار عمل" لمحادثات مقبلة مع واشنطن، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.
وتحدث غروسي في مقابلة أجرتها معه قناة "إل سي إي" الفرنسية، عن "خطوة إلى الأمام" تم اتخاذها في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، لكنه حذر من أن "الوقت داهم".
سكاي نيوز
